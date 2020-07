Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse captura procurado da justiça

Em patrulhamento pelo bairro Bela Vista, uma equipe da Guarda Municipal de Santo Antônio de Posse, composta pelos GMs Folester e Ferro, foi parada por um indivíduo que informou a existência de um homem muito suspeito nas redondezas.

Os policiais continuaram o patrulhamento no encalço do denunciado, quando depararam com um elemento com as características passadas pelo indivíduo, e diante das circunstâncias, foi feito a abordagem e revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

Porém ao fazer a consulta via Prodesp – Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, constataram que havia um mandado de prisão pelo artigo 33 (Tráfico de entorpecentes) em desfavor do averiguado.

Diante das informações ele foi conduzido ao Distrito Policial onde o delegado de plantão Dr Alexandre Henrique Leme Silva lavrou o auto de captura de procurado da justiça, o mesmo ficou retido e a disposição da justiça.