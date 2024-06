Polícia Prende Dupla em Flagrante por Furto a Residência em Mogi Guaçu

Na tarde do dia 27 de junho, uma equipe policial de DEJEM, durante patrulhamento pelo bairro Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu, recebeu informações via rádio sobre um possível crime de furto a residência na Rua Santo Antônio do Jardim. De imediato, a equipe se deslocou para o local.

Próximo ao portão do imóvel, os policiais avistaram A.. Ao perceber a presença da polícia, ele tentou fugir, sendo interceptado aproximadamente 100 metros depois, na Avenida São Carlos. Durante a abordagem, A. confessou a prática do crime, mencionando que já tinha reincidência em furtos.

Enquanto isso, o segundo suspeito, J., tentou escapar pulando muros de residências. Foi então montado um cerco policial, comandado pelo 2º Tenente PM Mota e demais viaturas da 1ª CIA. J.C.S.M. foi localizado pela equipe do CGP Operação 3º Sargento PM Floriano, escondido embaixo de um veículo estacionado na Rua Doutor Silvio de Camargo, a aproximadamente 200 metros do local do crime.

J. também já tinha histórico de furtos e confessou que, junto com seu amigo, invadiu a residência para subtrair objetos de valor. Os itens furtados foram encontrados na garagem da residência, prontos para serem levados.

Eles foram conduzidos até a Delegacia de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão tomou ciência dos acontecimentos e solicitou perícia no local. A viatura I-26132, com o CB PM Armond e CB PM Caroline, permaneceu na preservação do local. O perito José Mateu e o fotógrafo Emerson também compareceram.

O Boletim de Ocorrência foi elaborado com a natureza do crime registrada como furto qualificado, devido ao concurso de pessoas e arrombamento. A proprietária do imóvel acompanhou a ocorrência e teve todos os seus bens restituídos. Os indiciados permaneceram presos à disposição da justiça, e a família foi notificada conforme a Lei 13869/19, que trata do abuso de autoridade.