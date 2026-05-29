Polícia resgata três adolescentes em operação contra exploração sexual em Sumaré

Um homem e uma mulher foram presos nesta sexta-feira; investigação começou após denúncia feita pela mãe de uma das vítimas

Três adolescentes foram resgatadas na manhã desta sexta-feira (29), em Sumaré, durante uma operação da Polícia Civil contra uma rede de exploração sexual infantil e pedofilia no interior de São Paulo.

De acordo com as informações da investigação, as vítimas são moradoras de Nova Odessa e não possuem parentesco com os suspeitos. Inicialmente, a polícia informou que as adolescentes teriam entre 13 e 16 anos, mas depois os investigadores atualizaram a informação, indicando que se tratam de duas jovens de 17 anos e uma de 14.

Durante a operação, um homem e uma mulher foram presos. Segundo a Polícia Civil, a mulher seria responsável por aliciar as adolescentes, enquanto o homem organizaria os crimes. Ele também teria utilizado um bar e a própria residência, no bairro Parque Santo Antônio, região de Nova Veneza, para a prática dos abusos.

A investigação começou após denúncia feita pela mãe de uma das vítimas. Com o avanço das apurações, outras adolescentes também procuraram a polícia para relatar os abusos.

As vítimas foram resgatadas e deverão receber acompanhamento pela rede de proteção. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Denúncias de abuso e exploração sexual infantil podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100.

Fonte: g1 Campinas e Região e EPTV

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