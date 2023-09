Polícia Rodoviária faz balanço das ações nos primeiros dias do Rodeio de Jaguariúna: 78 pessoas autuadas sob influência de álcool, e um procurado da Justiça capturado

Reportagem: Susi Baião

Fotos: Polícia Rodoviária

O Rodeio de Jaguariúna, um dos maiores e mais tradicionais eventos do interior paulista, começou com muita animação, mas também com uma intensa operação policial para garantir a segurança de todos que circulam pela região durante o período de festa.

A operação “Rodeio de Jaguariúna 2023” foi realizada pelo 4º Batalhão de Polícia Rodoviária.

E iniciou, na noite de sexta-feira, dia 22 de setembro, e teve como objetivo principal proporcionar segurança a todos os usuários que trafegavam nas rodovias de acesso ao recinto do evento e nas vias da região. Para atingir esse objetivo, as autoridades intensificaram as ações de fiscalização e vistoria de veículos e realizaram testes de alcoolemia em motoristas que transitavam pela área.

Nos dois primeiros dias do Rodeio de Jaguariúna, um total de 175 veículos foram fiscalizados, e 1.559 motoristas foram convidados a passar pelo teste de alcoolemia. O objetivo desse teste é identificar motoristas que estão dirigindo sob influência de álcool, uma prática extremamente perigosa que aumenta o risco de acidentes.

78 motoristas foram autuados por estarem sob influência de álcool, em rodovias de acesso ao recinto do evento e um motorista foi detido, pois estava na condição de “procurado” pela Justiça. Esse indivíduo foi submetido ao sistema prisional, permanecendo à disposição da justiça para responder às acusações que pesam sobre ele.

Conforme a Polícia Rodoviária, durante os dois dias, não houve acidentes de trânsito com vítimas registradas entre os frequentadores do evento nas vias sob responsabilidade do Policiamento Rodoviário.

A Polícia Rodoviária reforça o compromisso de continuar com a operação nos próximos dias de rodeio, garantindo que os valores de segurança no trânsito sejam preservados e que todos os frequentadores possam desfrutar da festa de forma segura e responsável. A presença nas rodovias e acessos policiais ao evento é fundamental para evitar incidentes e proporcionar tranquilidade aos participantes.