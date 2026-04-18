Policiamento Rodoviário prende motorista por embriaguez ao volante em Campinas

Condutor havia deixado a prisão há cerca de um mês após condenação por roubo

O Policiamento Rodoviário prendeu um homem por embriaguez ao volante na sexta-feira (17), durante fiscalização na rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier (SPA 135/065), em Campinas.

A ocorrência foi registrada por volta das 3h, no km 2,9, no sentido norte. Durante a Operação Alcoolemia, os policiais abordaram um veículo e submeteram o condutor ao teste do etilômetro, que apontou 0,37 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, configurando crime de trânsito.

Em consulta aos antecedentes, foi constatado que o motorista havia deixado o sistema prisional há cerca de um mês, após cumprir pena pelo crime de roubo.

Diante da situação, o indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial. Foi estipulada fiança, que não foi paga, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

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