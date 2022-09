Polo Astronômico de Amparo-SP faz sessões para observação dos gigantes Júpiter e Saturno

_Público terá a chance de ver os anéis e até sete luas de Saturno,

além da mancha vermelha de Júpiter nos três próximos sábados de

setembro; curso de difusão científica marcado para o dia 17 segue com

inscrições abertas_

O gigante Júpiter é a principal novidade das sessões públicas de

setembro realizadas aos sábados no Polo Astronômico de Amparo, no

interior de São Paulo. Outras atrações visíveis durante este

período são o planeta Saturno, a Lua e aglomerados estelares.

Cada sessão tem duração estimada de duas horas e os horários são

opcionais: das 19h às 21h ou das 21h10 às 23h10. O ingresso individual

custa R$ 60 (inteira), com 20% de desconto na compra antecipada (R$ 54),

e R$ 30 (meia-entrada), para estudantes com carteirinha, idosos,

mediante a apresentação do RG, e professores. O estacionamento custa

R$ 12 (preço único)

A entrada deve ser comprada exclusivamente pelo site

www.poloastronomicoamparo.com.b [1]r ou pelo WhatsApp (19) 9.9295-9586.

O pagamento pode ser feito por PIX. Os ingressos não são vendidos no

local.

JÚPITER E SATURNO: ESPETÁCULO NO CÉU

A programação aos sábados no complexo astronômico de Amparo é feita

em etapas. Primeiro, o visitante participa de uma simulação no moderno

Planetário, onde recebe explicações sobre o que será visto no

observatório. Depois disso, faz o reconhecimento do céu a olho nu e

por último a observação por meio de telescópios.

No caso de Júpiter, será possível observar detalhes de sua atmosfera,

extremamente ativa e dinâmica. Até mesmo a mancha vermelha, formada

por uma imensa tempestade, é facilmente visível quando está na face

do planeta voltado para a terra. Os visitantes também poderão ver os

quatro maiores satélites jovianos, que foram descobertos por Galileo

Galilei em 1609.

Saturno e seus fantásticos anéis também são atrações nas sessões

de setembro. Ao subir no telescópio refletor de 650mm de abertura, o

maior em operação no Estado de São Paulo e no Brasil e acessível

para a visitação pública, o visitante terá a chance de observar até

sete luas de Saturno e alguns detalhes de sua atmosfera.

Os gigantes são dois dos mais belos objetos celestes visíveis no

telescópio.

Além do telescópio de 650mm, a estrutura do Polo Astronômico de

Amparo oferece a oportunidade para que o público utilize durante as

sessões os telescópios refletores de 360mm, 340mm e 200mm de abertura,

além do telescópio refrator de 150mm.

CURSO DE DIFUSÃO CIENTÍFICA TAMBÉM EM SETEMBRO

As inscrições para o curso de difusão científica “História e

Filosofia da Astronomia e da Ciência” seguem abertas com algumas vagas

disponíveis. As aulas teóricas e práticas ocorrem no dia 17 de

setembro (sábado), das 9h às 18h, com intervalos para almoço e café.

O curso é voltado para pessoas a partir de 15 anos de idade. Ao todo

são oferecidas 50 vagas e o investimento é de R$ 160 (valor único). A

inscrição pode ser feita por meio do site oficial do Polo Astronômico

de Amparo (www.poloastronomicoamparo.com.br [2]) ou pelo telefone (19)

9.9295-9586 (_WhatsApp_).

As aulas serão ministradas pelo professor doutor Orlando Rodrigues

Ferreira, um dos colaboradores do Polo Astronômico. Ele é doutor em

Ciências e Matemática, mestre em ensino de Ciências, pós-graduado em

Astronomia, licenciado em Filosofia e pesquisador do Núcleo

Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Ciência, Tecnologia e

Sociedade (NIEPCTS), da Universidade Cruzeiro do Sul.

O conteúdo do curso está disponível no endereço eletrônico

https://www.poloastronomicoamparo.com.br/cursos. A atividade prática

será desenvolvida no Planetário do complexo e os participantes ainda

terão a oportunidade de observar o Sol por telescópio.

POLO ASTRONÔMICO EM AMPARO-SP

O Polo Astronômico, construído em 60 mil metros quadrados, próximo à

Serra da Mantiqueira, em Amparo-SP, foi inaugurado em setembro de 2015

em uma área privilegiada a cerca de 1.000 metros de altitude.

A região é livre de qualquer tipo de poluição luminosa direta. Por

meio de uma lei municipal, todo o arredor do complexo foi declarado

“Sítio para Observações Astronômicas”. A intenção da lei é

impedir a presença de luz artificial que possa atrapalhar as

atividades.

O observatório está localizado a 15 minutos do perímetro urbano de

Amparo, com acesso pelo km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095),

que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho. O complexo

ainda conta com estacionamento e serviço de lanchonete.

Serviço

Polo Astronômico de Amparo-SP

Endereço – Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), Amparo-Bragança

Paulista, Km 29, Bairro do Sertãozinho Amparo-SP

Informações – www.poloastrpnomicoamparo.com.br [3]

Telefone – (19) 3326-8264

WhatsApp – (19) 9.9295-9586

O QUE VER EM SETEMBRO

10 de setembro, sábado

Horários – 19h e 21h10

1ª sessão – Lua e Saturno

2ª sessão – Lua Júpiter e Saturno

17 de setembro, sábado

Horários – 19h e 21h10

1ª sessão – Saturno e aglomerados estelares

2ª sessão – Júpiter, Saturno e aglomerados estelares

24 de setembro, sábado

Horários – 19h e 21h10

1ª sessão – Júpiter e Saturno

2ª sessão – Júpiter, Saturno e aglomerados estelares