Ponte da rua Bortolo Martins, no Distrito de Barão Geraldo, está liberada para o trânsito

Crédito: Divulgação

Veículos, incluindo caminhões e ônibus do transporte coletivo público, já podem circular novamente pelo local após reparo de problema que afetou o piso da ponte

A ponte da rua Bortolo Martins foi liberada para o trânsito nesta quinta-feira, 14 de dezembro. A estrutura que fica sobre o Ribeirão Anhumas, na região da Chácara Santa Margarida, em Barão Geraldo, havia sido interditada em 8 de dezembro depois que houve um problema de erosão no tabuleiro da ponte. O conserto foi realizado e a ponte foi liberada um dia antes do prazo estimado, que era de sete dias.

No início deste ano, as chuvas afetaram a ponte, que precisou ser recuperada e recebeu proteção lateral das cabeceiras com gabião, estabilização das margens e recuperação de problemas existentes na estrutura. Os serviços foram finalizados em outubro, quando a ponte foi aberta para passagem de veículos. O investimento na obra foi de R$ 1,6 milhão.

Uma avaliação realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura mostrou que as etapas de recuperação realizadas no começo do ano foram efetivas e estão íntegras, não tendo relação direta com o problema que ocorreu no tabuleiro. Houve uma pressão no maçiço sob a ponte, que causou o aparecimento do dano no tabuleiro.

“A empresa contratada realizou as correções necessárias e a estrutura pode ser utilizada com segurança pela população. É importante ressaltar que a obra estava na garantia e não houve novos custos para a Prefeitura”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro.

Transporte público coletivo

As linhas 321 (Centro Médico / Terminal Barão Geraldo) e 322 (Village Campinas/Terminal Barão Geraldo) também já retomaram os itinerários normais pela rua Bortolo Martins. O retorno foi determinado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). Durante o período de reparo, os ônibus destas linhas estavam realizando desvios.