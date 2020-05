Por orientação do Ministério Público, Prefeitura fará boletim de ocorrência contra munícipes suspeitos ou confirmados com Covid-19 que não respeitarem o isolamento social

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse seguirá a orientação do Ministério Público e registrará boletins de ocorrência contra os munícipes que desrespeitarem as recomendações de isolamento social, após serem diagnosticados como casos suspeitos ou confirmados para Covid-19.

A medida tem como objetivo inibir o descumprimento da ordem médica e diminuir as chances de propagação do vírus, uma vez que, um paciente suspeito ou confirmado coloca em risco a vida de outros munícipes.

Portanto, qualquer cidadão possense diagnosticado como caso suspeito ou caso confirmado e não seguir as orientações de isolamento, responderá por oferecer perigo a vida de terceiros, por descumprir medida sanitária e por desobediência.

Além disso, aqueles que estiverem promovendo aglomerações e festas poderão responder criminalmente, principalmente, se houver casos suspeitos ou confirmados entre os participantes do evento. Para denunciar, basta entrar em contato com a fiscalização do município, através dos números 3986-1266 e/ou 3896-1107.

Neste sentido, mais uma vez, reforçamos para que todos colaborem com as medidas de prevenção e estejam conscientes sobre a importância da quarentena domiciliar, do distanciamento social, da higienização das mãos e do uso da máscara de proteção.