Por que o autocuidado virou o presente favorito das mães contemporâneas

Esqueça as velhas caixas com panelas, pijamas ou utensílios de cozinha. O novo presente que está conquistando o coração das mães em 2025 vem com brilho no olhar, sorriso renovado e pele bem cuidada. Estamos falando de autoestima. De autocuidado. De beleza como expressão de saúde e amor-próprio.

Neste Mês das Mães — que também é o Mês da Saúde da Mulher —, cresce a procura por tratamentos estéticos, odontológicos e de bem-estar como forma de celebrar o papel feminino com mais significado. Segundo uma pesquisa da plataforma Queima Diária, 62% das mães ainda sentem que dedicam pouco tempo ao autocuidado, mas 38% já estão se esforçando para mudar isso. Um movimento que ganha força especialmente entre mulheres que acumulam múltiplas funções e estão aprendendo a se colocar como prioridade.

Saúde, beleza e equilíbrio: o combo da mulher real

A estética deixou de ser futilidade e passou a ser ferramenta de autoestima. No Brasil, mais de 81% da população adulta já procurou tratamentos odontológicos estéticos — com as mulheres liderando esse ranking. Clareamento dental, harmonização facial, peelings e aplicações de toxina botulínica estão entre os queridinhos de quem busca se olhar no espelho com orgulho.

“O sorriso tem um papel fundamental na forma como a mulher se vê e se apresenta ao mundo. Muitas mães têm vindo em busca de dentes mais brancos e saudáveis, porque entendem que isso não é vaidade, é autoestima”, explica o cirurgião-dentista Edinei Dias da Silva, da clínica Vida + Odontologia Avançada e Estética, em Campinas.

Lá, ele divide o espaço com a Dra. Vera Lúcia Dias, especialista em estética e saúde integrativa. “A mulher moderna precisa de um cuidado que vá além da aparência. Saúde mental, equilíbrio hormonal e bem-estar são tão importantes quanto a estética. Tratamentos como a terapia ortomolecular têm sido muito procurados porque ajudam de dentro para fora”, diz.

Beleza com propósito

A Vida + Odontologia Avançada e Estética é o reflexo dessa nova fase. Um espaço que une tecnologia, conforto e uma abordagem 360° do cuidado com a mulher. São quatro salas de atendimento, equipamentos de última geração, ambiente acolhedor e um cardápio de serviços que contempla desde a estética ortomolecular à harmonização corporal, passando pela odontologia avançada.

A tendência é clara: as mães estão trocando presentes tradicionais por experiências que valorizam quem elas são, e não só o que fazem pelos outros. E isso é lindo. Neste maio, celebre sua história. Seu corpo. Seu sorriso. Seu tempo. Porque beleza também é uma forma de se amar — e isso, nenhuma embalagem com laço pode substituir.