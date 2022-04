Porsche Cup: Com freio ‘raiz’, Enzo Elias vence a primeira no Velocitta

Os novos modelos 992 correm o fim de semana com o ABS desabilitado. Na Sprint Challenge, Raijan Mascarello fez a pole e venceu a primeira corrida

O Autódromo Velocitta recebeu os novos carros da Porsche Carrera Brasil pela primeira vez para uma corrida oficial. Em uma corrida válida pela segunda etapa da temporada 2022, os pilotos foram à pista neste sábado (23) para a classificação na parte da manhã e para a primeira corrida no início da tarde. Quem esteve na disputa na Carrera voltou ao tempo do “freio raiz”, já que a Porsche decidiu por desabilitar o ABS para os carros novos, alinhando com os carros que disputam a Supercup. Na Carrera, o pole position foi Werner Neugebauer e pela Sprint Challenge Raijan Mascarello foi o mais rápido. Venceram as corridas, Enzo Elias na Carrera e Mascarello pela Sprint Challenge.

Na primeira corrida da Carrera, Neugebauer largou na posição de honra do grid com Christian Hahn dividindo a primeira fila, mas ao defender sua colocação acabou cedendo espaço para quem vinha da segunda fila assumir as primeiras colocações. Faltando pouco mais de 15 minutos, quando disputava a quinta colocação com Marçal Muller, viu o carro perder rendimento e abandonou a prova.

Enzo Elias assumiu a ponta logo na primeira curva e soube administrar sua boa largada até o fim da prova e receber a sua primeira bandeira quadriculada em primeiro lugar na temporada 2022. O piloto do Distrito Federal teve como companhia no pódio os pilotos Miguel Paulo em segundo, Christian Hahn em terceiro, Pedro Aguiar em quarto e fechando o top-5 do pódio veio Marçal Müller.

Neste domingo (24) acontecem as corridas 2 tanto da Carrera Cup como da Sprint Challenge. As largadas acontecem, respectivamente, às 13h10 e 13h45.

Fala, piloto!

“Sem o sistema de ABS, todo o sistema de freio acaba se tornado extremamente importante. Existe um aquecimento do conjunto que o ABS mascara, então a partir daí o controle de desgaste, temperatura é muito importante, porque chega no final da corrida e os pneus estão desgastados, o carro está desgastado e isso faz com que você abuse mais do freio. O maior desafio é controlar a temperatura de freio e eu consegui andar de cara para o vento e não me preocupar tanto com isso”.

Enzo Elias (Porsche Carrera #73, vencedor da Corrida 1)

A pista do Velocitta na ótica da FREMAX

“Os freios são postos realmente à prova na pista do Velocitta. As freadas tornam-se mais técnicas e fortes nas descidas para que o piloto mantenha a trajetória correta e não perca tempo nas curvas. E devido ao fato de ser um traçado com retas curtas, os freios são ainda mais exigidos por haver menos tempo para refrigeração durante a volta, a qual se passa quase ¼ do tempo freando. É uma pista muito técnica e a frenagem correta conta muito para um bom tempo de volta; e no Velocitta isso é ainda mais determinante”.

(Ronaldo Chremonezi, gerente de Engenharia de Produto FREMAX)

Corrida 1 deste sábado (23) no Velocitta:

Carrera

1. Enzo Elias, 18 voltas em 27:10.058

2. Miguel Paludo, a 1.823

3. Christian Hahn, a 2.323

4. Pedro Aguiar, a 8.855

5. Marçal Muller, 9.133

6. Alceu Feldmann, a 9.655

7. Renan Pizzi, a 13.076

8. Lucas Salles, a 17.157

9. Franco Giaffone, a 18.599

10. Georgius Frangulis, a 25.204

2ª Etapa – Porsche Cup C6 Bank Mastercard

MOGI GUAÇU (SP)

Autódromo Velocitta

Extensão: 3.443 metros

Sentido: anti-horário

Curvas: 12 (4 à direita e 8 à esquerda)



Características técnicas (nível 1 a 5 do menor para o maior):

Abrasividade do asfalto: 3

Força lateral: 2

Nível de exigência dos freios: 4

Pneu mais exigido: traseiro direito



Inauguração: 16 de junho de 2012

Previsão climática: Majoritariamente ensolarado, com algumas nuvens e baixa possibilidade de chuva. Temperaturas variando entre 17 e 32ºC.





Programação:

Domingo, 24 de abril

10h30: Porsche Experience

13h10 – Largada Corrida 2 (Carrera Cup 992)

13h45 – Largada Corrida 2 (Sprint Challenge 991)



Sobre a FREMAX:

Com atuação global e sedes no Brasil, Holanda e Argentina, e um portfólio de mais de 2.500 referências que atendem a mais de 100.000 aplicações, a FREMAX é reconhecida pela produção e comercialização de discos e tambores de freio e cubos de roda.



Sua estrutura de produção flexível e eficiente conta com as certificações internacionais necessárias para atender com precisão e rapidez, as demandas de clientes do mercado de equipamento original e reposição. Mundialmente reconhecida, a qualidade de seus produtos é aprovada como premium em função da tecnologia, segurança, durabilidade, performance e acabamento em todos os detalhes.



Todos estes atributos fazem da FREMAX a fornecedora oficial, e a escolha segura para garantir a segurança, das principais categorias de automobilismo sul-americano e é a fornecedora oficial da Porsche Cup desde 2008.



Além da Porsche Cup, A FREMAX também é a fornecedora oficial de discos de freio da Stock Car, Sprint Race e Old Stock.