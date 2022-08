Porsche Endurance: Zonta e Barrichello se juntam a Neugebauer e Giaffone na Mahrte Racing Team

Ricardo Zonta e Rubens Barrichello, dois ex-pilotos de Fórmula 1, vão formar duplas com Werner Neugebauer e Franco Giaffone para o campeonato de corridas longas da Porsche Cup Brasil

O início da temporada de corridas longas da Porsche Cup Brasil está para começar e junto com ela vem um número grande de pilotos renomados nacional e mundialmente. A Mahrte Racing Team, equipe formada pelos pilotos Werner Neugebauer e Franco Giaffone, será reforçada com a presença de dois pilotos brasileiros com história na Fórmula 1: Ricardo Zonta será o parceiro de Neugebauer na disputa pelo título da Carrera, enquanto Rubens Barrichello dividirá o carro com Giaffone na Carrera Sport. A primeira corrida do campeonato Endurance acontece na Argentina, mais precisamente na cidade de Santiago del Estero, no Autódromo de Termas de Río Hondo, nos dias 13 e 14 de agosto. A etapa acontece dias após a disputa da quarta etapa do campeonato Sprint, no mesmo local, nos dias 10 e 11.

Essa será a terceira temporada da dupla Neugabauer/Zonta no campeonato Endurance. Em 2019 a dupla bateu na trave e ficou com o terceiro lugar – temporada na qual a dupla conquistou uma pole e dois pódios. No ano seguinte, os pilotos sofreram com quebras e ficaram de fora da briga pelo título, mesmo conquistando dois pódios, com direito a uma vitória.

“Quero agradecer a Mahrte pela confiança e oportunidade de estar no grid em mais uma temporada. Tanto eu quanto o Ricardo Zonta estamos muito focados em buscar esse título para o time. É o único campeonato da Porsche que falta na minha carreira. Será a terceira temporada ao lado do Zonta e nós andamos bem juntos”, avaliou Neugebauer. “O campeonato Endurance nos proporciona a oportunidade de andar com pilotos consagrados mundo afora e isso faz com que o nível do campeonato fique cada vez mais elevado”, completou o piloto que foi campeão Sprint em 2018 e Overall em 2019.

O piloto do Porsche 992 #8 foi o último vencedor da categoria em terras argentinas. Na temporada 2017, Neugebauer disputou a etapa do campeonato Sprint no circuito e venceu a segunda corrida do fim de semana, a última disputada no país vizinho.

“Disputar a Porsche Endurance Series é sempre muito bom e fiquei muito feliz em voltar a formar dupla com o Werner. Conquistei o campeonato em 2018, fui vice-campeão em 2019, e ao lado do Werner, disputamos o título até a etapa final em 2020. Temos uma parceria muito boa e juntos somos bem competitivos e vamos batalhar pelo meu segundo título da competição e o primeiro ao lado do Werner”, disse o piloto que atualmente defende a RCM Motorsports na Stock Car.

Ricardo Zonta esteve na Fórmula 1 entre as temporadas de 1997 e 2007, intercalando fases como piloto de testes e titular, com passagens por equipes como Jordan, McLaren, BAR, Toyota e Renault. Ao todo foram 38 largadas na principal categoria do automobilismo mundial.

Ao todo, Neugebauer tem na carreira 17 corridas disputadas nas provas de longa duração da Porsche Cup Brasil. São três vitórias, nove pódios e três poles position. Neugebauer estreou na categoria na etapa de Goiânia em 2016 justamente numa prova Endurance, dividindo o carro com Fábio Alves. No mesmo ano, o gaúcho também disputou os 500 Km de Interlagos, fechando a temporada ao lado de Ricardo Rosset.

Franco Giaffone/Rubens Barrichello

Outra dupla forte para o grid é Franco Giaffone que vai receber o piloto Rubens Barrichello para brigar pelo título da Carrera Sport. Barrichello é o segundo piloto com maior tempo na Fórmula 1, com 19 temporadas e 326 GPs disputados. Atualmente Rubinho é piloto da Full Time Sports na Stock Car e campeão de 2014 da categoria.

Franco é o atual líder do campeonato Sprint na classe Sport e vai em busca de manter essa vantagem para o campeonato Endurance (corridas longas) e overall (a soma das duas pontuações).

“Eu corri na Porsche até 2015 e não tínhamos ido para Río Hondo nessa época, então vai ser a minha primeira vez na pista. O Werner correu lá e tenho certeza de que ele vai me ajudar com os detalhes, além de termos dois ex-pilotos de Fórmula 1 junto com a gente e os dois podem ajudar a gente com bastante informações”, disse o piloto titular do Porsche #3.

“Eu fiquei muito feliz com o convite do Franco para correr, eu sou muito amigo da família Giaffone, fui casado com a prima dele durante 22 anos e temos uma ligação de família mesmo. Será a minha primeira experiência dividindo o carro com ele e estou muito feliz. Vamos para a Argentina no começo da semana para aproveitar o maior tempo de pista possível. Eu corri por dois anos na Argentina, mas não conheço essa pista e também será a primeira experiência com o 992, que dizem que é um bruto ainda melhor que o antigo”, comentou Barrichello.

O circuito argentino é um dos mais importantes na terra dos Hermanos. O palco das etapas internacionais da Porsche Carrera Brasil foi inaugurado na temporada 2008 e também recebe etapas da Super TC2000 e da Moto GP. Em fevereiro de 2021 o autódromo sofreu com um incêndio e foi reconstruído. As corridas são disputadas no sentido horário com 12 curvas (sete à esquerda e cinco à direita) numa extensão de 4.417 metros..

Programação das etapas na Argentina:

Quinta-feira, dia 11 (Etapa Sprint) – CARRERA:

9h30 – Treino Livre 1

13h30 – Classificação

13h53 – Classificação TOP 10

16h15 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Sexta-feira, dia 12 (Etapa Sprint) – CARRERA:

13h30 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

Sábado, dia 13 (Etapa Endurance) – CARRERA:

15h30 – Treino Livre

Domingo, dia 14 (Etapa Endurance) – CARRERA:

9h – Classificação Grupo A

9h25 – Classificação Grupo B

13h – Corrida (300km ou 2h45 minutos)