Posse ilegal de arma de fogo resulta em prisão em Mogi Guaçu na noite de 26 de janeiro

Da Redação

No último sábado, 26 de janeiro, uma ocorrência de posse ilegal de arma de fogo levou à prisão de um indivíduo em Mogi Guaçu. A ação ocorreu em resposta a uma solicitação recebida pelo Copom, que alertava sobre um indivíduo alterado dentro de uma residência, portando uma arma de fogo, o que gerava preocupações para os moradores locais.

Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou a solicitante, visivelmente nervosa e temerosa, relatando uma discussão com seu marido, que, segundo ela, estava sob efeito de medicamentos controlados e possuía uma arma de fogo. Com o apoio do C.G.P e outras viaturas da 1ª companhia, os policiais adentraram a residência e abordaram o suspeito, realizando uma busca pessoal, que não resultou na localização de nenhum item ilícito.

No entanto, ao ser questionado sobre o armamento, o indivíduo afirmou tê-lo vendido há algum tempo. Com a autorização tanto da solicitante quanto do suspeito, os policiais iniciaram uma busca minuciosa, que resultou na descoberta de um revólver Taurus oxidado, com o número de série suprimido, municiado com cinco munições intactas, escondido dentro do motor de um veículo na garagem.

Diante dessa evidência, o indivíduo foi detido em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Mogi Guaçu. Após análise dos fatos pela delegada a voz de prisão foi ratificada, e um boletim de ocorrência foi elaborado. O acusado permanece sob custódia, aguardando as providências legais cabíveis.

Esse incidente ressalta a importância do trabalho policial na apreensão de armas ilegais, contribuindo para a segurança da comunidade e o combate à criminalidade armada em Mogi Guaçu.