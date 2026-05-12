Posse recebe capacitação estadual para controladores de javali nesta sexta

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse recebe, na próxima sexta-feira, 15 de maio, uma etapa do Circuito Estadual de Capacitação Sanitária dos Controladores de Javali, promovido pela Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

A ação integra as atividades de educação sanitária desenvolvidas pelo Governo do Estado e reunirá controladores da região de São João da Boa Vista para atualização sobre legislações vigentes, orientações técnicas e procedimentos relacionados ao controle populacional do javali (Sus scrofa).

A capacitação será realizada no Departamento de Cultura e Turismo, localizado na Rua Iasra Hensse Moraes, 180, Centro, e é destinada a controladores habilitados, produtores rurais e profissionais que atuam ou pretendem atuar no manejo da espécie.

A presença do javali em território paulista é considerada uma preocupação sanitária e ambiental. Além dos danos causados em propriedades rurais, a espécie exótica invasora pode representar riscos epidemiológicos aos rebanhos e à fauna nativa.

Diante desse cenário, o Governo do Estado mantém ações contínuas de orientação técnica e capacitação, reforçando medidas sanitárias e protocolos adequados para o controle populacional do animal.

O Circuito Estadual de Capacitação Sanitária dos Controladores de Javali percorre diferentes regiões do estado levando informações técnicas, atualizações legislativas e orientações sobre as atividades de manejo da espécie.

As inscrições podem ser realizadas pelo link:

https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/www/eventos/inscricoes/?action=formlarioInscricoes&id_curso=325