Posto do INSS de Jaguariúna adota agendamento por telefone para atendimento à população

O Posto de Atendimento do INSS da Prefeitura de Jaguariúna está trabalhando com agendamento de dia e horário para atendimento à população. A medida é necessária devido ao aumento da demanda registrada no posto neste ano.

O agendamento deve ser feito pelo telefone (19) 3867-4220, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e visa ter um maior controle sobre o fluxo de pessoas no local para evitar aglomerações.

Os agendamentos também podem ser feitos pelos canais digitais da Previdência Social. Acesse o Meu INSS (gov.br/meuinss ou aplicativo para celular) ou ligue 135.

O Posto do INSS está localizado na Rua Joaquim Bueno, 1.337. Devido à pandemia de coronavírus, o uso de máscara no local é obrigatório.

Serviços que precisam de agendamento/solicitação:

Perícia médica

Aposentadoria por Idade

Aposentadoria por tempo de contribuição

Atualizar dados cadastrais

Atualizar dados de Imposto de Renda

Auxílio-reclusão

Cadastrar declaração de cárcere/atestado para auxílio reclusão

Cadastrar ou renovar procuração

Cadastrar ou renovar representante legal

Carta de concessão

Certidão por tempo de contribuição (CTC)

Consulta de extrato previdenciário (Cnis)

Cópia de processo

Desistir de aposentadoria

Emitir Certidão de Inexistência de Dependentes Habilitados à Pensão por Morte

Extrato de empréstimo consignado

Extrato de Imposto de Renda

Histórico de crédito de benefício

Pensão rural

Pensão urbana

Reativar benefício

Recurso

Revisão

Salário-Maternidade

Solicitar desbloqueio do benefício para empréstimo

Solicitar pagamento de benefício não recebido

Solicitar valor não recebido até a data do óbito do beneficiário