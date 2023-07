Posto do Poupatempo de Pedreira e mais 09 estarão fechados nesta quarta-feira (26), devido a feriado municipal

Unidades voltam a atender na quinta, dia 27, mediante agendamento prévio

Nesta quinta-feira, 26 de julho, dez postos do Poupatempo estarão fechados, devido a feriados municipais, nas cidades de Botucatu, Itapeva, Mogi das Cruzes, Pedreira, Santa Gertrudes, Santana de Parnaíba, São Joaquim da Barra, Sumaré, Vargem Grande do Sul e Vinhedo. Na quinta, dia 27, as unidades voltam a funcionar normalmente, mediante agendamento prévio que deve ser feito de maneira totalmente gratuita pelos canais oficiais do programa.

As opções digitais continuam acessíveis a qualquer hora e lugar no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual chamado “P”, que atende no site e também via WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Entre os mais de 265 serviços online, estão disponíveis opções como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos de veículos, entre outros.

Importante reforçar que o atendimento presencial no Poupatempo só é feito com agendamento prévio e obrigatório de data e horário. O serviço é gratuito, pessoal e intransferível.

Para consultar os endereços e horários de atendimento de cada posto, acesse o portal www.poupatempo.sp.gov.br e clique no ícone Locais de atendimento.