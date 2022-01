Poupatempo de Artur Nogueira inicia treinamento de funcionários

Etapa é fundamental para ambientação da equipe de atendimento da futura unidade

Com unidade prestes a ser inaugurada, os funcionários do posto Poupatempo de Artur Nogueira deram início ao treinamento necessário para prestar serviços públicos à população nogueirense.

O treinamento aborda temas conceituais e comportamentais, com módulos em ambiente virtual e presencial, e é fundamental para ambientação da equipe de atendimento da futura unidade. Dentre os temas abordados, estão serviços relacionados à Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, serviços de veículos, da Carteia de Habilitação, além do sistema de agendamento e serviços eletrônicos.

Após esse período de capacitação, será feita a ambientação dos novos colaboradores no posto e, em seguida, a fase de pré-operação – última etapa para que os profissionais possam iniciar atendimentos à população antes da inauguração da unidade.

O Poupatempo está sendo instalado onde hoje funciona o Departamento de Trânsito (Detran-SP), na Rua Alice Pereira Mansur, nº 51, na Vila Queiroz. Quando inaugurado, agilizará a emissão de documentos, pagamento de taxas e solução de pendências de milhares de nogueirenses.

A data da inauguração da unidade será comunicada em breve pelos canais oficiais da Prefeitura de Artur Nogueira.

ADEQUAÇÕES

Desde o ano passado, a Prefeitura nogueirense tem feito adequações no espaço para receber o Poupatempo, como desmontagem das divisórias já existentes no Detran-SP, mudanças na estrutura para receber os móveis e aparelhos enviados pelo Governo do Estado de São Paulo, manutenção de ar-condicionado, nova pintura, construção de banheiro, restauração da rede elétrica, dentre outros.

O prefeito Lucas Sia (PSD) ressalta que a unidade trará mais agilidade e eficiência aos serviços prestados ao morador nogueirense. “O poupatempo é um pedido antigo da população e, em breve, ela poderá usufruir desse benefício. Nosso objetivo é centralizar os serviços, e assim evitar que o morador tenha uma série de transtornos quando precisar resolver alguma pendência. Os preparativos estão na fase final e logo mais poderemos inaugurar a unidade”, destacou.

Dentre os serviços oferecidos pelo Poupatempo estão todos aqueles desempenhados pelo Procon, além de emissão do Registro Geral (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e demais serviços de CNH, licenciamento anual de veículo, acordo com a CDHU, dentre outros. A lista completa pode ser conferida no site poupatempo.sp.gov.br.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira