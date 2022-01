Poupatempo de Artur Nogueira será inaugurado nesta sexta com presença do vice-governador

Cerimônia acontece após toda a estrutura ser montada e profissionais passarem por capacitação



Com estrutura montada e profissionais 100% capacitados, a tão sonhada inauguração do Poupatempo de Artur Nogueira será já nesta sexta-feira (28), a partir das 14h45, em cerimônia com a presença do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB).

Instalada pela Prefeitura Municipal, por meio da secretaria de Administração e em parceria com o Governo de São Paulo, a unidade é mais uma importante conquista para o município e trará inúmeros benefícios ao cidadão nogueirense.

Além do vice-governador, a cerimônia de inauguração receberá o diretor da Prodesp Murilo Macedo, autoridades locais – prefeito, vice, secretários, vereadores -, e autoridades do Governo de São Paulo.

De acordo com a Prodesp, o novo modelo de Poupatempo, incorporado ao Departamento de Trânsito (Detran-SP), é mais moderno, compacto e com foco nos serviços digitais. Como os atendimentos são realizados no mesmo local por diversos órgãos, o cidadão ganhará em agilidade, eficiência, comodidade e autonomia.

O chefe do Executivo, Lucas Sia (PSD), comemora a chegada da unidade, que tornará uma série de serviços menos burocráticos. “Sem dúvida, essa é mais uma conquista para a população nogueirense. A Prefeitura segue empenhada junto ao Governo de São Paulo para melhorar cada vez mais a prestação dos serviços públicos, com atendimento eficaz e de qualidade”, frisou.

CAPACITAÇÃO

A inauguração ocorrerá após todos os funcionários que atuarão na nova unidade terem participado de um eficiente treinamento. A capacitação era uma etapa fundamental para ambientação da equipe de atendimento da unidade, e abordou temas conceituais e comportamentais, com módulos em ambiente virtual e presencial.

Logo após a etapa de ambientação dos novos colaboradores no posto, foi feita a fase de pré-operação – última etapa para que os profissionais possam iniciar atendimentos à população antes da inauguração da unidade.

SERVIÇOS

Dentre os serviços oferecidos pelo Poupatempo estão todos aqueles desempenhados pelo Procon, além de emissão do Registro Geral (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e demais serviços de CNH, licenciamento anual de veículo, acordo com a CDHU, dentre outros. A lista completa pode ser conferida no site poupatempo.sp.gov.br.

Para ser atendido, o cidadão deverá obrigatoriamente realizar o agendamento prévio através do portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital. A unidade de Artur Nogueira está localizada onde funcionava o Detran-SP, na Rua Alice Pereira Mansur, nº 51, na Vila Queiroz.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira