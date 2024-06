Poupatempo de Paulínia estará fechado nesta sexta-feira, 7 de junho, feriado municipal

As atividades presenciais serão retomadas no sábado, dia 8, com agendamento prévio nos canais digitais

O Poupatempo de Paulínia estará fechado nesta sexta-feira, 7 de junho, devido ao feriado municipal em comemoração ao Dia do Sagrado Coração de Jesus. Os atendimentos presenciais serão retomados no sábado, dia 8, mediante a agendamento prévio e obrigatório, feito de maneira totalmente gratuita pelos canais oficiais do programa.

Importante destacar que as opções digitais continuam disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de atendimento ou ainda pelo WhatsApp, através do número (11) 95220-2974.

Entre as 1,2 mil opções de serviços 100% digitais, estão a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos de veículos, entre outros.

O app Poupatempo SP.GOV.BR faz parte da estratégia de transformação digital executada pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) e pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo.

O Poupatempo de Paulínia está localizado na Avenida Prefeito José Lozano Araújo 1515 – Nossa Senhora Aparecida – e o horário de funcionamento é de segunda à sexta, das 9h às 17h, e sábado das 9h às 13h.