POUPATEMPO MANTÉM ATENDIMENTO DIGITAL DURANTE A PANDEMIA

Os atendimentos presenciais nos postos do Poupatempo continuam temporariamente suspensos. Para facilitar o acesso aos serviços, foi lançada uma cartilha com informações sobre os serviços digitais sem a necessidade de sair de casa. Para acessá-los basta entrar no site www.poupatempo.sp.gov.br.

O material esclarece dúvidas frequentes dos cidadãos durante o período em que as unidades de atendimento estão fechadas, por conta do coronavírus.

Além do site está disponível também o aplicativo Poupatempo Digital, que é totalmente gratuito e intuitivo, que oferece os principais serviços do Estado e está disponível nas plataformas Android e iOS.

Os principais serviços do app são: segunda via da CNH, renovação da CNH, CNH definitiva, certidão de prontuário, Consulta de IPVA entre outros.