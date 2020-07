Praça do Jardim Primavera passa por completa repaginação

A Praça Doutor José Fernandes Filho, no bairro Jardim Primavera, está sendo revitalizada pela Secretaria de Serviços Municipais. As atividades no local foram iniciadas na última semana e devem ser concluídas na próxima quarta-feira (8), promovendo uma série de melhorias que vão desde roçagem da área verde à troca de iluminação e reforma das quadras.

Localizado na parte posterior do Zoológico Municipal, entre as ruas Santos Dumont e Doutor Joaquim Rosa, o lugar conta com diversos bancos, amplo gramado, brinquedos e áreas esportivas.