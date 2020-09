Praça Francisco Alves é revitalizada

Localizada na região central do município, a Praça Francisco Alves é mais uma das áreas verdes que recebeu diversos serviços de revitalização. Sob a coordenação da Secretaria de Serviços Municipais, algumas atividades foram realizadas em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, dentre elas, a erradicação de árvores que apresentavam desgaste nas raízes e podas nas demais.

Foram feitos os trabalhos de restauração de bancos que danificados são recuperados com a colocação de novas tábuas de assentamento e bases de sustentação, além de nova pintura, também destinadas as guias e sarjetas. O intenso cronograma ainda abrange a recuperação dos passeios e calçadas, ampla limpeza – roçagem e varrição – instalações de novas lixeiras e recuperação do playground.

Com a conclusão dessa etapa, prevista para essa semana, a próxima fase prevê a instalação de novos brinquedos, enquanto as áreas verdes serão restabelecidas por uma nova paisagem com gramas e flores através do plantio e reposição do gramado.

Serviços de revitalização semelhantes também já começaram a ser realizados na Praça Chico Mendes, na zona Leste. A previsão é que mais praças sejam contempladas com as mesmas ações nas próximas semanas. De acordo com a Pasta, o objetivo dos trabalhos é promover o “resgate” dos espaços públicos destinados à convivência popular.