Pré-escolas municipais recebem apresentações do Projeto Nutrindo Saberes

A empresa Plena Alimentação e Serviços, empresa responsável pela merenda escolar da rede municipal, realizou entre o fim do mês de março e início de abril as apresentações do projeto Nutrindo Saberes junto aos alunos das Pré-escolas. O objetivo é que as crianças aprendam de forma lúdica a importância da alimentação variada e de qualidade.

O projeto consistiu na realização de atividades de educação nutricional junto aos alunos pelas sessões de contação de história baseada no livro “Amanda no País das Vitaminas”, do escritor Leonardo Mendes Cardoso. As apresentações foram feitas pela pedagoga e contadora de histórias e cantora Nádia Barbuglio, contratada pela empresa Plena, e o projeto foi acompanhado pela nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Fabiana Macedo.

Após as apresentações, as professoras das salas G3 e G4 das Pré-escolas realizaram sequências didáticas com as crianças para aprimorar o aprendizado desenvolvido com o Projeto Nutrindo Saberes, por meio de atividades de roda de conversa, confecção de cartazes e classificação dos alimentos bons ou ruins para a saúde, gráfico das frutas preferidas da turma e chamada das frutas, sempre enfatizando a importância da alimentação saudável para o bom crescimento e desenvolvimento das crianças.