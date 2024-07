Prédio da antiga Zoonoses está com novas instalações para atendimento de pets abandonados

O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel visitaram na tarde desta quarta-feira, 3 de julho, as novas instalações do antigo prédio do Zoonoses, no Jardim Alvorada. O ato oficializou ainda a mudança da nova nomenclatura do órgão de Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para Unidade de Atendimento e Apoio Operacional Dr. Lellis Rodrigues Pompeo, que, a partir da agora, passa a ser vinculada à Secretaria Municipal de Bem-Estar e Defesa Animal.

Entre os serviços realizados estão a reforma das salas de atendimento clínico dos animais, centro cirúrgico, necrópsia, farmácia e recepção, além de nova pintura interna e externa e do novo telhado. A obra foi executada por meio de doação da empresa BRZ Empreendimentos, com investimento no valor de R$ 200 mil. O decreto que alterou a nomenclatura de Centro de Controle de Zoonoses para Unidade de Atendimento e Apoio Operacional Dr. Lellis Rodrigues de Pompeo está publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 2 de julho, conforme Lei Municipal nº 5.544, de 23 de novembro de 2021, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. passando a ser vinculada à Secretaria Municipal de Bem-Estar e Defesa Animal.

Rodrigo Falsetti disse que o Poder Público finalmente está fazendo a sua parte no atendimento especializado de animais abandonados. “Hoje é um dia feliz para todos nós. Não somente pela reforma, mas, especialmente, pelo avanço do patamar que atingimos em relação a causa animal nesses últimos três anos e meio. Depois de muita luta e trabalho, conseguimos proporcionar um local digno que esses animais merecem”, falou o chefe do Executivo ao dizer ainda que “nossa meta para os próximos anos será ampliar este local e os serviços de atendimento desta nova Unidade de Apoio”.

A visita contou ainda com a presença dos secretários municipais de Bem-Estar e Defesa Animal (BEA), Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei, e de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU), Eduardo Manfrin Schimidt, da diretora da Unidade de Atendimento e Apoio Operacional, Dagmar do Amaral, e do diretor regional da BRZ, Matheus Siqueira de Campos. Além deles, também estiveram presentes os vereadores Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde, Calos Kapa e Lili Chiarelli.