Prédio que abriga os Museus Histórico e da Porcelana de Pedreira está sendo reformado pela Administração Municipal

Por meio de recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), gerido pela Secretaria da Justiça e Cidadania, o prédio que sedia os Museus Histórico e da Porcelana de Pedreira está passando por reformas.

O convênio foi assinado com o Governo do Estado para efetuar a Reforma e Implantação de elementos de Acessibilidade e Prevenção de Combate a Incêndio no Prédio dos Museus.

Serão investidos nos serviços de reforma e acessibilidade um total de R$ 941.485,27 com R$ 157.485,27 como contrapartida do Tesouro Municipal. “Os trabalhos serão iniciados com os serviços preliminares, forro, infraestrutura, vedação, piso, revestimento, esquadrias, pintura, escada e rampa, cobertura, elevador, instalações hidrossanitárias, elétricas, reparo de trincas, em áreas com infiltrações, prevenção e combate a incêndios e serviços complementares”, ressalta o secretário de Turismo Rodolfo Firmino Souza Rossetti.

Na esteira dessa renovação os Museus de Pedreira passarão a ter uma nova identidade visual e expografia, além de digitalizar suas coleções de valor inestimável para permitir que haja pesquisa e intercâmbio com instituições do Brasil e do exterior. Esse novo conceito do Museu propiciará que os artistas de Pedreira se integrem com o universo das obras de porcelana no mundo. A uma grande expectativa da comunidade local com os resultados desse novo conceito de Museu.

O objetivo do Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses Difusos Lesados é gerir os recursos destinados à reparação dos danos ao meio ambiente, aos bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ao consumidor, ao contribuinte, às pessoas com deficiência, ao idoso, à saúde pública, à habitação e urbanismo e à cidadania, bem como a qualquer outro interesse difuso ou coletivo no território do Estado de São Paulo.