PREEITURA DE JAGUARIÚNA ANTECIPA PAGAMENTO SALARIAL E 2ª PARCELA DO 13º A SERVIDORES

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, vai antecipar o pagamento da segunda parcela do 13º salário e da folha de pagamento do mês de dezembro dos servidores municipais. A segunda parte do 13º, que poderia ser quitada até o dia 20 de dezembro, será paga no próximo dia 10.

O salário de dezembro, normalmente pago no fim do mês, será depositado no próximo dia 20, antes das festas de fim de ano. Já a folha de pagamento do mês de novembro será paga na próxima sexta-feira, dia 29 de novembro. No total, são 2.337 funcionários públicos.

Além do pagamento salarial, a Prefeitura também irá antecipar os depósitos dos valores referentes aos vales refeição e alimentação, que também serão efetuados no dia 20 de dezembro.

HOSPITAL

Os servidores do Hospital Municipal Walter Ferrari, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Centro de Especialidades Médicas já receberam as duas parcelas do 13º salário. Segundo a Secretaria de Saúde, a primeira parcela foi paga em 4 de outubro e, a segunda, no dia 12 de novembro. O pagamento do salário do mês será efetuado no próximo dia 3.

“Desde o início de nossa gestão, procuramos fazer o melhor para nossos servidores. Essas antecipações salariais são possíveis graças à responsabilidade financeira da Administração. Tivemos todas as contas públicas aprovadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e a Prefeitura conquistou a nota A no índice de capacidade de pagamento do Tesouro Nacional, o que prova a seriedade que temos com as contas públicas”, disse o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.