PREFEITA CLÁUDIA E COMITIVA DE PREFEITOS PARTICIPAM DE REUNIÃO NA SEDE DO DESENVOLVE SP

Na tarde da última quarta-feira, 01, uma comitiva de Prefeitos esteve na sede do Desenvolve SP.

A reunião, conduzida pelo Presidente da AMPPESP, Adinan Ortolan, contou com a presença do Presidente do Desenvolve SP, Ricardo Brito e da equipe técnica do banco. Na pauta a facilitação do acesso às linhas de crédito disponíveis para os municípios.

Entre os assuntos discutidos, está a proposta de conscientizar os municípios da importância do acesso à crédito com boas taxas de juros para ações estruturantes, como obras de saneamento básico, por exemplo.

A AMPPESP e o Desenvolve SP estão construindo juntos um programa de divulgação dos produtos existentes no banco e que são direcionados às demandas dos municípios de pequeno porte.