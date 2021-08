Prefeito anuncia retomada de plano médico para dependentes de servidores da Proguaçu

O plano médico a que têm direito os 76 servidores da Proguaçu será estendido uma vez mais a dependentes – benefício que havia sido extinto há cerca de 6 anos. A notícia foi dada hoje, em 13 de agosto, pelo prefeito Rodrigo Falsetti e pelo presidente da autarquia, Raul Rodolfo Toso Júnior, durante reunião de trabalho no Teatro Tupec, no Centro Cultural.

O anúncio, aguardado há anos pelos funcionários, pôde ser feito após aprovação pela Câmara Municipal na última segunda-feira, 9 de agosto, de projeto que autorizou abertura de crédito adicional para a Proguaçu a fim de que o plano para os dependentes pudesse ser retomado.

“Pedi ao nosso jurídico para que essa injustiça fosse corrigida e nos empenhamos no sentido de encontrar uma solução. Assumi esse compromisso de equiparar direitos que já são concedidos aos demais setores e autarquias de Mogi Guaçu”, reforçou o prefeito, que foi contra o corte em 2015, quando ainda era vereador.

Além do anúncio da retomada do plano médico aos dependentes, a Proguaçu fez a entrega de novos uniformes aos servidores. O kit continha duas camisetas e uma calça. “Essa notícia demonstra a preocupação, nossa e da Prefeitura, com o funcionalismo. Nós buscamos uma solução jurídica, a fim de resolver essa situação. E estamos muito satisfeitos de que fomos bem-sucedidos”, ressaltou Toso, presidente da autarquia.

Os vereadores Natalino Tony Silva, Adriano Luciano Rodrigues, Judite de Oliveira, Jéferson Luís da Silva, Luciano Firmino Vieira, Liliane Helena Barbosa Chiarelli, o presidente da Câmara, Guilherme de Sousa Campos, e o secretário de Assuntos Jurídicos, João Valério Frango, também participaram da reunião.