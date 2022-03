PREFEITO ASSINA CONTRATO PARA OBRA HISTÓRICA DO SAAE EM MARTIM FRANCISCO

Mais um importante passo foi dado para melhorar a qualidade de vida da população de Martim Francisco. Nesta sexta-feira (4), o Prefeito Paulo Silva, acompanhado do presidente em exercício do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgotos), Evandro Trentin e do subprefeito do distrito, Marcio Honório, assinou o contrato com a GR Saneamento, responsável pela execução das obras de esgotamento sanitário na região, inédita no local.

A empresa foi representada pelo diretor técnico Gecy Pinheiro e pelo gerente Douglas Blante. O ato aconteceu na sede da subprefeitura do Distrito. O evento também contou com a presença do Chefe de Gabinete, Allan Rodrigo Alves, da Secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros e do Secretário de Segurança Pública, Luiz Carlos Pinto.

O poder legislativo foi representado pela Presidente da Câmara Municipal, Sônia Módena e pelos vereadores Luzia Cristina Cortês Nogueira, Mara Choquetta e Orivaldo Magalhães. Parte do corpo de diretores do SAAE também esteve presente, sendo eles, o Gestor de Recursos Hídricos, Pauloroberto Silva, o Gestor de Planejamento, Luiz Manoel Furigo, a Gestora de Distribuição de Água, Rosandra Bronzatto, Gestora de Obras Civis, Renata Furigo e o Gestor de Esgotamento Sanitário, Fábio Salvalaio.

O processo de licitação para as obras foi iniciado no final de 2021, passando por todas as etapas, até a assinatura do contrato com a concorrente melhor classificada pelo critério de menor preço global. Após o contrato firmado, a empresa recebe a ordem de serviço, ficando apta a iniciar os trabalhos.

O investimento de mais de R$ 2 milhões no distrito, financiado em parte pelo FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), mais contrapartida da autarquia, será para a implantação de um coletor-tronco, uma linha de recalque e uma Estação Elevatória de Esgotos (EEE).

Uma obra considerada histórica, a rede coletora será interligada ao coletor-tronco Planalto, no Jardim Planalto, fazendo a condução de todo o efluente gerado em Martim Francisco ao tratamento, na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), operada pela Sesamm (Serviços de Saneamento de Mogi Mirim), no bairro Chácaras São Marcelo.

Atualmente, Martim Francisco lança seu esgoto in natura no Córrego Guatimazinho, afluente do ribeirão Pirapitingui, pertencente à bacia do rio Piracicaba. Com a destinação do esgoto para tratamento, o distrito elevará seu índice de desenvolvimento e qualidade de vida, preservando o meio ambiente e a saúde pública.