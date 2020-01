OR – Prefeito de Itapira assina convênio com a FEHIDRO para obras no novo aterro

Na última terça-feira, 21, o Prefeito José Natalino Paganini assinou um convênio com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo através do FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) no valor de R$ 191.035,97 para obras da Estação Elevatória de Lixiviado e Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários do Novo Aterro Sanitário do município.

Na prática o sistema fará o bombeamento do chorume do novo aterro para as lagoas do aterro antigo. Com esse serviço, o novo aterro não precisará das lagoas e terá sua capacidade aumentada.

A próxima etapa é o processo de contratação da empresa responsável pela execução da obra.