Prefeito autoriza início de obras para construção de mais duas creches.

O prefeito Dário Saadi autorizou no último sábado, 1º de abril, o início das obras para construção de duas creches, uma no distrito do Campo Grande, e outra, no Cosmos/Sirius. Com essas, chega a 14 o número de escolas de Educação Infantil que estão em obras, simultaneamente, nas cinco regiões de Campinas.

“A cada dia vejo evoluindo nossa região”. A afirmação é de Raquel Maria da Silva, uma das lideranças comunitárias do distrito do Campo Grande durante a cerimônia de assinatura da ordem de serviço.

Cada unidade irá atender 320 crianças com idade de 0 a 5 anos. Ao todo, já são 14 ordens de serviços emitidas para a Educação