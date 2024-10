Prefeito Dário Saadi recebe comitiva da Malásia para missão empresarial

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, recebeu na manhã desta terça-feira, 29 de outubro, a visita de uma comitiva da Malásia. O objetivo da visita foi discutir e aprofundar as relações bilaterais entre o governo do país e a Prefeitura, especialmente nas áreas de tecnologia, inovação e educação. A comitiva foi formada por cerca de 10 integrantes, liderados por Amirul Azman, cônsul comercial da Embaixada da Malásia no Brasil.

O secretário municipal de Transportes, Fernando de Caires, iniciou o encontro apresentando o desenho viário da metrópole e falando sobre os desafios da mobilidade em Campinas. “Campinas possui uma localização privilegiada e nosso desafio é dar eficiência tanto no transporte público como proporcionar um deslocamento otimizado da população”, disse.

Em seguida, Renata dos Anjos, diretora do SiDi; Newton Frateschi, representando o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia, e Inovação; e Dario Thober, presidente do Instituto Von Braun, apresentaram rapidamente suas instituições e colocaram as entidades à disposição para intercâmbios de conhecimento, tecnologia e inovação.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, falou sobre o poder transformador da inovação produzida na cidade. “Campinas é a prova de que tecnologia e inovação podem transformar a economia e trazer qualidade de vida. Estamos à disposição e empolgados com a parceria entre a Malásia e nossa cidade”, ressaltou.

O prefeito Dário Saadi se mostrou honrado com a visita. “Estamos muito felizes de receber a comitiva e desde já coloco nossa cidade, que é referência em educação, ciência e tecnologia, à disposição para discutir parcerias que gerem frutos no futuro”, comentou.

Por fim, Amirul Azman elogiou a cidade e a receptividade de todos. “Ficamos muito satisfeitos com o que conhecemos de Campinas. Essa cidade é muito desenvolvida e tenho certeza que haverá uma cooperação mútua entre nós”, finalizou.

Sobre a Malásia

A Malásia é um país localizado no Sudeste Asiático. É conhecida por sua economia mista e diversificada, baseada em setores como eletrônicos, petróleo, gás natural e turismo. Com uma economia de mercado aberta, a Malásia tem sido uma das economias emergentes de crescimento mais rápido da Ásia, contando com fortes investimentos estrangeiros e exportações de eletrônicos e recursos naturais.

Em termos de qualidade de vida, a Malásia é um país de renda média-alta, apresentando bons indicadores de educação e saúde em comparação a muitos países da região. Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o país está classificado como alto, embora haja desigualdades regionais, com maior concentração de riqueza na região da capital, Kuala Lumpur. A expectativa de vida média é de aproximadamente 76 anos, e a taxa de alfabetização está em torno de 95%.