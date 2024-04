Prefeito Dário Saadi recepciona o Vôlei Renata, vice-campeão da Superliga Brasileira de Vôlei

O prefeito Dário Saadi recepcionou nesta segunda-feira, dia 29 de abril, na Sala Azul do Paço Municipal, os jogadores, comissão técnica e os dirigentes do Vôlei Renata, equipe vice-campeã da Superliga Brasileira de Vôlei, temporada 2023/2024. O Vôlei Renata ficou em segundo lugar no principal campeonato do país, ao ser derrotado pelo Sesi Bauru, por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/23 e 25/20, em jogo disputado no Recife, domingo, dia 28 de abril.

A medalha de prata na Superliga mostra que o caminho em busca de títulos nos cenários nacional e estadual, a cada ano, fica mais pavimentado por um projeto que valoriza o alto rendimento, mas também não abre mão da formação de novos atletas.

“Manter um projeto desta importância em pé, não é fácil. É preciso comprometimento, sacrifício, disposição e muita determinação, por isso o Vôlei Renata conquistou o coração do campineiro”, afirmou o prefeito Dário Saadi.

Ainda segundo Dário, “o poder de reação da equipe durante o campeonato inspira a sociedade, leva valores importantes para a população, que reconhece a trajetória vitoriosa do Vôlei Renata com este vice-campeonato”, concluiu.

O secretário de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, também fez questão de valorizar a presença do Vôlei Renata na decisão da Superliga e como a cidade de Campinas se identifica com a equipe.

“Por tudo que o Vôlei Renata representa ao Município, expressamos o nosso agradecimento. No DNA do campineiro tem vontade de vencer, garra e reconhecimento por toda dedicação. O projeto do Vôlei Renata é um presente aos 250 anos de Campinas, além do apoio imprescindível com a arrecadação de alimentos que a Prefeitura Municipal distribui”, finalizou.

Os destaques

Logo após o encerramento da partida decisiva, a Confederação Brasileira de Vôlei realizou a cerimônia de premiação dos principais destaques da competição. O jogador Adriano foi eleito o melhor ponteiro do campeonato e Juninho, o melhor central, ambos do Vôlei Renata.

O projeto do Vôlei Renata chegou a uma decisão da Superliga pela segunda vez. A primeira, foi na temporada 2015/2016, quando também ficou com a vice. Para a montagem da equipe na temporada 2023/2024, as várias mudanças de atletas e conceito sobre estratégias de jogo elaboradas pelo técnico Horácio Dileo, demoraram a encaixar. O time sofreu algumas derrotas, mas não desistiu.

Ao ficar com última vaga na fase de classificação e enfrentar o super campeão Cruzeiro (detentor de oito títulos nacionais nos playoffs decisivos), a temporada parecia perdida.

A partir daí a equipe do Vôlei Renata mostrou uma força de superação impressionante. Eliminou o Cruzeiro nas quartas de final fazendo 2 a 1, na série melhor de três, e nas semifinais, despachou o Vedacit Guarulhos, atual Campeão Paulista, por 2 a 0, confirmando presença na final.

Depois da vitoriosa temporada com o vice-campeonato da Superliga, elenco e comissão técnica do Vôlei Renata vão iniciar o período de recesso a partir desta semana, logo depois de cumprirem a agenda de eventos comerciais e sociais.

O próximo compromisso oficial será o Campeonato Paulista da Divisão Especial programado para ter início no mês de agosto. Os atletas do vôlei Renata deverão retornar às atividades a partir de julho, quando terá início a preparação visando o calendário da temporada 2024/2025.