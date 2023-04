Prefeito de Amparo cria Gabinete Especial de Segurança nas Escolas para prevenção à violência

O prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins, anunciou na noite de segunda-feira, 10, a criação do Gabinete Especial de Segurança nas Escolas devido aos últimos acontecimentos registrados em escolas do Brasil, como o de Blumenau, e as fake news que propagam o medo e que precisam ser investigadas. A medida preventiva envolve a Guarda Civil Municipal (GCM) e diretoria das instituições de ensino do município e prevê reforço na ronda policial em unidades públicas e privadas, além da ênfase no monitoramento por vídeo.

“Queremos atenção total para todas as escolas: do município, do estado e também as privadas. Meu pedido é que, dentro da lei, da técnica, dentro de todo o preparo que nossa Guarda Municipal tem, eles façam tudo o que for necessário para trazer segurança às nossas escolas. Vamos reforçar a ronda, já temos o monitoramento funcionando, e muito bem, além da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC) que também estão envolvidos para proteger o que há de mais rico nas nossas vidas: as nossas crianças”, destacou o prefeito.

Ele também tranquilizou a população sobre uma recente postagem envolvendo uma escola do município. “Têm adolescentes e adultos querendo criar pânico. O momento requer cuidados. O setor cibernetico da Polícia Civil já está investigando e essas pessoas irão responder por uma ameaça de terrorismo, que é um crime gravissimo. Não é brincadeira. Falo como prefeito, como cidadão amparense e como pai. Vamos dar proteção a todas as crianças da nossa cidade”, enfatizou.

Durante a reunião, o prefeito ainda citou o trabalho que já vem sendo feito pela Central de Videomonitoramento da GCM e o botão do pânico, que está em fase de implementação em todas as escolas e postos de saúde. Na terça-feira, 4, a empresa responsável pela instalação destes equipamentos, capacitou as diretoras das escolas municipais, responsáveis dos postos de saúde e a GCM no uso de todos estes dispositivos de segurança eletrônica e cerco digital.

Já a central de monitoramento está em funcionamento desde dezembro do ano passado e possui acompanhamento em tempo real de todas as escolas municipais do município. Em toda a cidade há 400 câmeras que enviam imagens para a Central de Monitoramento da GCM. Com alta resolução e capacidade de zoom de até 200 metros de distância, as câmeras permitem que todos os guardas fiquem atentos para agir rapidamente e conter eventuais problemas, além de monitorar suspeitos em qualquer ponto do município.

Para esta terça-feira, 11, está prevista a reunião com gestores de escolas. segundo o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Coronel Lima, é necessário fazer um trabalho psicopedagógico com estudantes para que sejam trabalhados problemas como bullying e outras violências que possam motivar problemas maiores.