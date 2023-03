Prefeito de Campinas é reeleito como vice-presidente de Saúde da FNP

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, foi reeleito como vice-presidente de Saúde da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) nesta segunda-feira, 13 de março. A eleição da nova diretoria-executiva e do conselho fiscal para a gestão 2023/2025 foi realizada em Brasília durante a 84ª reunião ordinária da FNP.

“Fico honrado por ter sido reeleito como vice-presidente da Saúde. Temos muitos desafios pela frente e espero continuar contribuindo nos debates que a FNP tem tomado frente”, disse Saadi.

FNP

Fundada em 1989, a FNP é a única entidade municipalista nacional dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos em exercício dos seus mandatos. Reúne todas as capitais e os municípios com mais de 80 mil habitantes.

Com tendência crescente, são 415 médias e grandes cidades, onde vivem 61% dos brasileiros e são produzidos 74% do Produto Interno Bruto (PIB) – dados de 2021 – do país. A entidade é organizada em diretoria executiva, vice-presidências temáticas, por faixa populacional, estaduais e um conselho fiscal.