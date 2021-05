Prefeito de Holambra, em encontro com o Presidente do Grupo BBC, fala sobre potencial de investimento do 1º hotel de categoria luxo da cidade.

Na ocasião José Carlos de Oliveira Lima, Presidente do Conselho BBC – Boulevard Business Incorporações e Construções – entregou ao Prefeito Fernando Capato o material de divulgação da nova marca do hotel e enalteceu os benefícios ícones desta iniciativa para a cidade.

O Hotel Royal Tulip Holambra, parte integrante do complexo multifuncional Boulevard Holambra, será um marco para cidade, prevendo um exponencial investimento e geração de emprego e renda para o município.

No encontro, que aconteceu no último dia 22, o Presidente do Conselho BBC, José Carlos de Oliveira Lima, esteve com o Prefeito de Holambra, Fernando Capato, momento em que o presenteou com um material, contendo o book com a apresentação da nova marca que dará nome ao primeiro hotel categoria luxo da cidade, Royal Tulip.

Na ocasião o Presidente do grupo BBC destacou ao Prefeito Capato a importância do empreendimento, bem como das contribuições do Hotel para o turismo de Holambra, além da geração de emprego e renda para as famílias da cidade. Assim, os benefícios e atrativos do Royal Tulip já começam a ganhar forma, estendendo-se inclusive para a maior segurança da comunidade local. A gestão da cidade, em parceria com o grupo BBC, estuda a implantação de um sistema de segurança com câmeras de monitoramento para o Bairro Angico. Também se estuda a integração da ciclovia que já existe na HBR 167 ao sistema de ciclovias da cidade.

O turismo é atualmente uma das mais relevantes vocações que uma cidade pode oferecer para o fortalecimento de sua economia. Com significativa oportunidade à projeção e atração de novos negócios e investimentos, Holambra é reconhecida, nacional e internacionalmente, por sua forte atuação na produção de variedades icônicas de plantas. A cidade é responsável por 40% do mercado florista do país.

Ciente do polo catalisador que é a cidade, o Louvre Hotels Group, detentor e franqueador da marca Royal Tulip, escolheu Holambra para sediar o terceiro hotel de categoria luxo da marca no Brasil. As duas outras unidades localizadas em Brasília e Ribeirão Preto, já são consolidadas e estão na vanguarda do mercado hoteleiro de luxo.

Com mais de 45 anos de experiência, o Louvre Hotels Group é um operador, franqueador e desenvolvedor de hotéis com padrões internacionais. N° 2 na França e em toda a Europa e segundo maior grupo de hospitalidade do mundo. No Brasil possui ao todo 15 unidades hoteleiras.

Oliveira Lima convidou o Prefeito Fernando Capato para a inauguração da etapa de prova de carga do Royal Tulip Holambra, prevista para outubro deste ano.

Holambra possui um dos melhores índices de qualidade de vida e de segurança do país. Estando a apenas 30 km de Campinas, o que faz com que seja vista como um oásis de negócios, turismo e beleza, além da segurança e cultura local. Assim ser investidor de um empreendimento no município é certeza de investimento e rendimento.

Da direita: o Presidente do Conselho BBC, José Carlos de Oliveira Lima, acompanhado do Prefeito de Holambra, Fernando Capato, e sua assessora de gabinete, Mariana Ramos. O assessor do Prefeito, Sérgio Calegatti, também esteve presente.