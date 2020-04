Prefeito de Mogi Mirim decreta o repasse de mais recursos para o combate ao Covid-19

Cerca de R$ 7 milhões serão investidos nas ações de saúde em combate à pandemia causada pelo coronavírus. A decisão do prefeito Carlos Nelson Bueno foi efetivada através de decreto assinado na terça-feira (31).

Os recursos serão provenientes do montante que seria destinado a realização das novas obras por todas as regiões do município. A medida tem por objetivo garantir mais verbas que deverão ser utilizadas nos serviços de combate ao Covid-19. Dentre as quais, o ambulatório de síndromes gripais.

“É necessário estabelecer prioridades nesse momento e toda atenção deve estar na área da saúde. Seguiremos com as obras em andamento e com recursos garantidos no financiamento, o restante usaremos para salvar vidas”, explicou o prefeito Carlos Nelson Bueno.

Confira o conteúdo completo em http://www.mogimirim.sp.gov.br/noticia/prefeito-decreta-o-repasse-de-mais-recursos-para-o-combate-ao-covid-19. Acesse.

Ações

Dentre as ações efetivadas pela Secretaria de Saúde está a abertura do ambulatório para atendimento de síndromes grupais. A unidade localizada na região central, próxima a Santa Casa, foi inaugurada nesta quarta-feira (1ª). No local, o paciente será triado, passará pelo médico e será informado sobre o procedimento. No caso, se irá para casa com o medicamento e ficar em quarentena ou se precisa ser referenciado pela Santa Casa para raio-X, tomografia ou até mesmo uma internação.

A Santa Casa também está preparada para o atendimento à população. O hospital possui 101 leitos, sendo seis de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A equipe interventora nos Serviços Único de Saúde (SUS) viabilizou também a adaptação de leitos para o tratamento de pacientes com sintomas respiratórios e Covid-19. Portanto, foram expandidos de seis para 12 os leitos de UTI, dobrando a capacidade hospitalar, com a possibilidade de atingir estrutura para até 20 leitos, caso seja necessário.