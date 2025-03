Prefeito de Santo Antônio de Posse Anuncia Primeiro Convênio para Construção do Parque Linear no Bairro São Judas Tadeu

O prefeito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortez, junto ao vice Preto Eventos, anunciou em suas redes sociais uma grande conquista para o município: a assinatura do primeiro convênio de sua gestão com o Governo do Estado para a construção do Parque Linear no bairro São Judas Tadeu.

O projeto do parque prevê um amplo espaço de lazer para a população, incluindo um campo, área verde, iluminação baixa, pista para caminhada e quiosques. A iniciativa visa proporcionar mais qualidade de vida aos moradores, além de valorizar a região com um ambiente seguro e agradável para atividades ao ar livre.

A conquista do convênio reforça o compromisso da administração municipal em buscar investimentos para o desenvolvimento da cidade. Mais detalhes sobre o início das obras e prazos de conclusão devem ser divulgados em breve.