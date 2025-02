Prefeito de Santo Antônio de Posse divulga vídeo sobre dívida de mais de R$ 17 milhões e expressa preocupação com finanças municipais

O prefeito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortez, divulgou em suas redes sociais um vídeo no qual apresenta a atual situação financeira do município. De acordo com suas declarações, a Prefeitura acumula uma dívida superior a R$ 17 milhões, levantando preocupações sobre o equilíbrio orçamentário e o pagamento de compromissos pendentes.

No vídeo, Ricardo Cortez destaca a situação dos precatórios, que vinham sendo pagos regularmente desde 2022. No entanto, em 2024, os repasses não foram efetuados, o que resultará na necessidade de quitação do valor dobrado em 2025 para que o município permaneça em conformidade com as obrigações judiciais.

Outro ponto de preocupação abordado pelo prefeito é o parcelamento das contas de energia pública e a dívida com fornecedores que prestaram serviços à administração municipal, mas que não tiveram suas notas empenhadas. Esse cenário contribuiu para o acúmulo da dívida, que ultrapassa a marca dos R$ 17 milhões.

A gestão municipal ressalta que está trabalhando para reequilibrar as finanças e garantir a continuidade dos serviços essenciais.

Os munícipes interessados podem assistir ao vídeo completo com as declarações do prefeito ao final desta matéria.

assista ao vídeo AQUI