Prefeito e vereadores de Mogi Mirim tomaram posse

O prefeito Paulo de Oliveira e Silva tem 67 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público estadual e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 256.140,89. Já a vice Dra Maria Alice, do Solidariedade, tem 70 anos, é divorciada, declara ao TSE a ocupação de médica e tem superior completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 1.734.224,30.

O prefeito e os vereadores do município foram eleitos em novembro do ano passado. A maior bancada da Câmara será do PSDB, com 3 vereadores.

Cabe à prefeito decidir onde aplicar os recursos repassados ao município pelo Estado ou pelo governo federal e como administrar o que é arrecadado de impostos, como IPTU e ISS. Ele também é responsável pelas políticas de áreas como educação, saúde, moradia, transporte público e saneamento básico. Para isso, conta com secretários que são nomeados. O prefeito também precisa trabalhar junto com os vereadores, que representam os cidadãos no Legislativo municipal.