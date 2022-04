Prefeito Fábio Polidoro participa de reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC

O novo prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro e demais prefeitos e representantes das 20 cidades que compõem a Região Metropolitana de Campinas estiveram na terça-feira, 12 de abril, participando de reunião do Conselho de Desenvolvimento que contou ainda com a presença de representantes do Governo do Estado de São Paulo, na cidade de Artur Nogueira.

A reunião do Conselho foi organizada pela Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) que tem como diretor-executivo Benjamim Bill, e foi conduzida pelo presidente do Conselho da RMC, prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

Dentre os assuntos que foram discutidos pelos líderes, destaque para a apresentação da síntese do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI; O secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente Marcos Penido realizou a apresentação sobre o Marco Legal: Saneamento e Resíduos Sólidos; Migração do Fundocamp para o Desenvolve SP e informações sobre os recursos do Fundocamp dos projetos não realizados.

O Conselho de Desenvolvimento da RMC é um órgão deliberativo, que trata de reivindicações e projetos conjuntos dos municípios, além de convênios e da utilização de recursos do Fundocamp.

Entre as funções do Fundocamp, está financiar e investir em programas e projetos de interesse da RMC e contribuir com recursos técnicos e financeiros para a melhoria dos serviços públicos municipais, para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento socioeconômico da região.