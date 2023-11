Prefeito Fábio Polidoro participa de Sessão Solene de entrega de títulos de “Cidadão Pedreirense e de Benemérito”

A Câmara Municipal de Pedreira realizou na noite de 23 de novembro, a 3ª Sessão Solene de 2023, para a entrega de títulos de “Cidadão Pedreirense e Benemérito”, reunido autoridades, familiares dos homenageados e convidados especiais.

Foram agraciados com o Título de “Cidadão Pedreirense”, o Diretor-Presidente da Bispharma Packaging Luís Roberto Chaim Sdoia; Empresário da Bispharma Packaging Gabriel Decot Sdoia e a Médica Generalista Doutora Janaína Perkles Costa. Receberam o Título “Benemérito” o Professor e Músico Maestro Rinaldo Zamai e o Multiartista João Paulo Zonzini – J. Peron.

O Prefeito de Pedreira Fábio Polidoro, esteve prestigiando a solenidade e na ocasião destacou que as homenagens são mais do que merecidas, são pessoas que colaboram em suas áreas de atuação, com o progresso do Município. “Os empresários Luís Roberto e Gabriel Sdoia da Bispharma geram emprego e renda para Pedreira, a Doutora Janaína Costa desenvolve um trabalho de excelência em nosso Hospital Humberto Piva, o Maestro Rinaldo Zamai e o Multiartista J. Peron, são considerados grandes talentos de nossa cidade e reconhecidos no Brasil e outros países. Parabéns a todos os homenageados e aos vereadores da Câmara Municipal pelas homenagens prestadas”, enfatizou em seu discurso o Prefeito Fábio Polidoro.

Um título de “Cidadão Pedreirense” é concedido a pessoas não naturais do Município, mas que vieram morar ou desenvolveram sua vida. É um reconhecimento da comunidade pelo trabalho e vida de pessoas não naturais de um Município, porém, que ajudaram no seu crescimento. O Título de Cidadão equipara a pessoa homenageada a uma adoção oficial. A pessoa agraciada passa a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa da terra natal. “Benemérito” é um título conferido a pessoas que realizaram ações ou feitos notáveis, demonstrando uma dedicação exemplar em áreas como filantropia, voluntariado, ciência, cultura, esporte, entre outras.