Prefeito Fábio Polidoro recepciona Deputada Estadual Ana Perugini

O prefeito Fábio Polidoro recepcionou, na sexta-feira, 15 de dezembro, no período da manhã, em seu Gabinete, no Paço Municipal Prefeito Hygino Amadeu Bellix, a Deputada Estadual Ana Perugini, do PT, quando vários assuntos de interesse da coletividade foram debatidos.

Inicialmente, o Prefeito destacou o quão importante são essas visitas, pois permite um estreitamento de laços e facilita o acesso junto aos deputados na Assembleia Legislativa, que é o norte para que os Municípios possam conquistar recursos junto ao Governo do Estado.

O encontro possibilitou a discussão de temas ligados ao Meio Ambiente, ocasião em que o Prefeito Fábio Polidoro solicitou a ajuda da Deputada Ana Perugini na destinação de recursos para o Zoo Bosque Municipal, que vem sofrendo alterações em seus recintos, melhorias que, certamente, vão oferecer maior comodidade aos visitantes.

Fábio Polidoro aproveitou para pedir a colaboração da deputada – que é uma defensora também das causas animais – quanto a valores que possam ser destinados ao Canil-Gatil, que precisa de obras de restauração.

A Deputada que recebeu das mãos do Prefeito Fábio Polidoro um exemplar no livro “Do Café a Porcelana”, o qual elogiou, se colocou à disposição de Pedreira, a qual disse ter um grande apreço e que na Assembleia vai fazer o máximo para que o Município possa receber recursos para o meio ambiente e causas animais.