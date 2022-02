prefeito João Lolli diz que Poupatempo vem na hora exata para Posse

O prefeito da Cidade, João Leandro Lolli, que esteve presente na inauguração, afirma que mesmo antes da iniciativa estadual, a prefeitura já estava estruturando “o Poupatempo municipal”.

Na sexta-feira (28), no decorrer da entrega e inauguração formal do Poupatempo de Artur Nogueira, o vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, assegurou que Santo Antônio de Posse também terá a própria unidade na cidade.

Na Solenidade, o vice-governador declarou que o Poupatempo é uma grande ferramenta no intuito de ajudar o cidadão paulista no sentido de gerar agilidade para resolver problemas documentais e ainda acrescentou que o benefício, a medida do possível, deve estar ao alcance de cada popular.

“O Poupatempo é importantíssimo para nossa Cidade, é um meio onde as pessoas ganham tempo e não precisarão mais ir a cidades vizinhas, e o anúncio feito pelo vice-governador vem numa hora exata,pois estamos instalando em Santo Antônio de Posse, um Poupatempo municipal. Então, todos os serviços públicos estarão concentrados num mesmo local, e o Poupatempo estadual também será instalado no mesmo local, será um grande benefício para todos nós ”, disse o prefeito.

Lolli disse ainda que, no dia primeiro de março, na principal rua da cidade, será instalado o poupatempo do município, “Estamos instalando a estrutura para comportar todos os serviços públicos no mesmo lugar, e a chegada do poupatempo estadual é uma grande conquista para o Município”, finaliza.