Prefeito Jonas Donizette prorroga por mais uma semana a quarentena em Campinas

O prefeito Jonas Donizette (PSB) prorrogou por mais uma semana o decreto que determina o fechamento do comércio de rua e shoppings. Essa medida foi tomada com o intuito de tentar conter o avanço do Covid-19.

Segundo o prefeito o novo decreto vai incluir o fechamento dos camelos. O decreto vai até o dia 05 de julho. Os números de casos e morte vêm subindo abruptamente, hoje são 277 óbitos, 7.027 casos confirmados por Covid-19 em Campinas.

Apesar da manutenção do fechamento, as lojas seguem com direito à venda por drive-thru. A prefeitura informou que tem recebido denúncias de comércios que desrespeitam as regras desse sistema, e por isso vai fazer fiscalizações.

O novo fechamento do comércio começou na segunda-feira (22) e já havia a previsão de prorrogação por mais uma semana. O decreto também suspende a realização de cirurgias eletivas.