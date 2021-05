Prefeito participa de anúncio de instalação de nova multinacional em Mogi Guaçu

O prefeito Rodrigo Falsetti e seu vice, o Major Marcos Tuckumantel, participaram na manhã desta terça-feira, dia 4 de maio, de evento de celebração de contrato para instalação de nova multinacional em Mogi Guaçu – a italiana Smalticeram Unicer do Brasil, especializada em produtos para fornecimento à indústria cerâmica.

O anúncio foi feito no local que abrigará as instalações da empresa, no distrito Parque Industrial, e contou com a presença de vereadores, do deputado estadual Barros Munhoz e do diretor administrativo e financeiro do Sebrae-SP, Guilherme Campos, além do presidente da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (ACIMG), Edson Bombo, e de Bruno Zambelli, irmão da deputada federal Carla Zambelli.

O empreendimento irá se somar a outras três unidades do grupo no Brasil e deverá gerar em fase inicial 40 empregos diretos e 30 indiretos, com perspectiva de ampliação para até 90 diretos e 80 indiretos a partir do funcionamento pleno da planta.

“Essa é uma ocasião muito especial e muito simbólica. Primeiro, pela oportunidade de celebrarmos a chegada de uma nova empresa em um momento tão difícil, de tantas incertezas. Um fato que revigora nossas esperanças e que reforça o grande potencial da nossa cidade e da nossa região. Depois, por estarmos recebendo aqui um grupo sólido. Uma multinacional forte em sua área de atuação. Uma atividade intimamente ligada à nossa história e que nos remete a uma era de protagonismo e progresso”, destacou o prefeito. “A indústria cerâmica é parte essencial da nossa identidade enquanto cidade. E a instalação deste empreendimento contribui de forma efetiva não apenas para o fortalecimento da nossa economia e emprego, mas também para a preservação dessa base e memória que ainda hoje tanto nos orgulham”.

Com investimento de R$ 2,5 milhões para início da produção, que deve ocorrer em até 60 dias, a expectativa da empresa é movimentar 50 mil toneladas de produtos para a setor cerâmico anualmente. “Me sinto muito feliz de ver o bom trabalho que está sendo feito pelo prefeito Rodrigo. Um governo dinâmico, dedicado, que tem vontade de fazer e de realizar”, ressaltou Barros Munhoz em seu pronunciamento, felicitando a instalação da Smalticeram em Mogi Guaçu.

A vinda do grupo é resultado de parceria empresarial firmada com a Construvenda: Construções e Negócios Imobiliários, com atuação há 27 anos na cidade e a proprietária do empreendimento industrial que receberá a fábrica.