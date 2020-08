Prefeito Pedro Franco foi contaminado pela Covid-19 e está curado

Após ser diagnosticado com o novo coronavírus o Prefeito de Engenheiro Coelho, Pedro Franco (MDB), relata como está enfrentando os desafios de estar contaminado pelo novo vírus.

O prefeito foi diagnosticado no dia 17 e cumpriu isolamento social em sua residência. Franco fez o teste rápido de diagnóstico após ter contato com uma possível pessoa contaminada. O exame de sangue comprovou o resultado positivo para o novo coronavírus.

Entre os sintomas registrados estão dores de cabeça e vários desconfortos, sem a necessidade de internação ou acompanhamento médico contínuo.

Franco relata em seu áudio que o novo coronavírus é assustador. “Esse vírus é assustador. Tem hora que você está deitado e começa a vir na sua mente que pode faltar ar e que você não vai conseguir mais respirar. A gente sabe que são poucos lugares que estão tendo respiradores”, revela Pedro Franco.

Além do sintoma físico, o emocional fica comprometido. “Além do vírus causar um dano para a saúde da gente ele causa, ele mexe no psicológico da gente. Ele entra na nossa mente também. Porque, a cada momento que eu via, sentia, algum desconforto., todas essas coisas ruins passavam pela minha mente”, conta.