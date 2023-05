Prefeito recebe campeões da etapa regional dos Jogos da Melhor Idade

Os hexacampeões da 25ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), etapa regional, foram recepcionados pelo prefeito de Campinas, Dário Saadi, na tarde desta segunda-feira, 8 de maio, no Salão Vermelho do Paço Municipal. Os atletas 60+, professores e colaboradores, comemoraram mais um título dos Jomi, que aconteceram em Itapira, entre 29 de abril e 3 de maio, em 36 municípios. Campinas ficou com 179 pontos na classificação geral, sendo 83 no feminino, 63 no masculino e 33 com as equipes mistas.

O prefeito Dário Saadi, incentivador da prática esportiva para todas as idades, destacou a atuação dos 150 atletas que defenderam a cidade. “O esporte na melhor idade é mais que competição, é melhoria na qualidade de vida, na interação social e alegria para a vida de quem pratica”, disse o prefeito.

O secretário de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, fez questão de enaltecer o trabalho desenvolvido por todas as pessoas responsáveis pela logística da delegação. “Todos são vencedores porque existe harmonia no grupo. As disputas são diante de adversários e não inimigos. Vocês são exemplos para todos aqui. E nos ensinam que sinergia boa, dá resultados bons”, explicou Vanin.

O troféu foi apresentado ao prefeito pelo jogador de damas Manoel Garcia Quintas, que aos 80 anos, garantiu a medalha de ouro para o município, mesmo competindo com vários adversários na faixa dos 60 anos. Segundo ele, “em nome de todos os atletas tenho a honra de entregar este troféu ao prefeito, um presente de todos nós ao município”.

Desempenho dos atletas

O desempenho dos atletas de Campinas no Jomi foi consistente, tanto nos esportes coletivos quanto nos individuais. Na dança de salão foram três medalhas de ouro com as duplas Luci e Cássio na categoria A, Yolita e Valdir na categoria B e Irene e Rubens na categoria C.

Na prova dos 25 metros costas de natação, outra medalha de ouro assegurada por Zefina Quaglia, que no mês de dezembro, vai completar 95 anos. Herança passada ao filho Jordano Quaglia, que conquistou duas medalhas de ouro.

No tênis, categoria A, entrosamento entre Deise Carvalho e Elizabeth Kaschel, rendeu o primeiro lugar no torneio. Já no masculino B, medalha de prata para a dupla Paulo Góis e Vitor Dias. No individual, categoria B, medalha de ouro para Antônio Valério e prata para José Barbosa, na categoria C. No tênis de mesa, Edna Rocha, ficou em segundo lugar no feminino C.

No atletismo, os campineiros também competiram com grande determinação, como demonstrou Arlene Caldeira, segundo lugar na prova dos 1200m, categoria B. Miriam Bezerra, na prova dos 500m, ficou com o segundo lugar na categoria F. Entre os homens, Valfrides Rodrigues garantiu o ouro nos 1500m, categoria B. Também confirmou a medalha de ouro, Antônio Ferreira, na categoria A.

Outra modalidade que contribuiu para fechar a competição com números excelentes foi o vôlei adaptado. No feminino, medalha de ouro nas categorias A e B, o que confirma a evolução das atletas, que no período da pandemia, só treinaram em casa. No masculino, a terceira colocação também foi importante.

Campinas na fase estadual

A participação de Campinas nos Jomi da 4ª região esportiva assegurou a classificação de 55 atletas 60+ para a etapa estadual, a ser realizada no segundo semestre, na cidade de São José do Rio Preto. Serão dez atletas no atletismo, dois no jogo de damas, seis na dança de salão, cinco na natação, quatro no tênis, um no tênis de mesa, dois no truco, um no xadrez e 24 no vôlei adaptado.