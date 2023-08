Prefeito recebe vereadora Beth Manoel e apresenta projeto de prolongamento de rua na Vila Izaura

Na manhã desta terça-feira, 1° de agosto, o prefeito Toninho Bellini recebeu em seu gabinete a vereadora Elisabeth Donisete Manoel. Dentre outras demandas debatidas com o Chefe do Executivo, ela aproveitou a oportunidade para pedir mais detalhes do projeto de interligação dos bairros Vila Izaura e Penha do Rio do Peixe, cuja abertura do processo licitatório foi publicada a sexta-feira, 28, no Jornal Oficial do município.

O prefeito explicou que com essa abertura da licitação, as empresas interessadas poderão ter acesso a todo o projeto do prolongamento da Rua Prof. Aylton Brandão que está dividido em duas partes: obras e serviços para pavimentação asfáltica e sinalização horizontal/vertical; e obras e serviços de infraestrutura e rede primária e secundária de energia e iluminação pública com luminárias tecnologia LED.

O investimento estimado é de aproximadamente R$ 2,3 milhões, mas o valor pode ser reduzido dependendo das propostas apresentadas. O custeio será com recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal.

A abertura dos envelopes das propostas ocorrerá no dia 31 de agosto. Os editais e os termos de referência podem ser consultados no site da Prefeitura de Itapira, na aba Transparência/Licitações.