Prefeito Ricardo Cortez se reúne com produtores rurais para ouvir demandas do setor

O prefeito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortez, participou na noite de ontem (07/04) de uma importante reunião com cerca de 40 produtores rurais do município. O encontro aconteceu no Centro Múltiplo do Idoso e reuniu representantes de diversos segmentos da agricultura local, como frutas, flores, hortaliças e laticínios.

O objetivo da reunião foi promover um diálogo aberto entre o poder público e os produtores, ouvindo de perto suas necessidades, sugestões e demandas. O setor rural é uma das bases da economia de Santo Antônio de Posse e tem papel fundamental no desenvolvimento sustentável do município e no abastecimento regional.

Durante o encontro, os participantes destacaram questões relacionadas à infraestrutura, escoamento da produção, incentivo à agricultura familiar, busca por recursos, entre outros temas relevantes. O prefeito Ricardo Cortez destacou a importância da escuta ativa e do trabalho conjunto para fortalecer ainda mais o setor.

“Esse tipo de diálogo é essencial para que possamos construir políticas públicas mais eficazes e alinhadas com a realidade de quem vive do campo. Nosso compromisso é seguir apoiando o produtor rural, valorizando seu trabalho e garantindo condições para que nossa agricultura continue crescendo com qualidade e sustentabilidade”, afirmou o prefeito.

A administração municipal reforçou que seguirá aberta ao diálogo com os diferentes segmentos do setor produtivo e anunciou que em breve, vai adquirir novos maquinários para melhorar as estradas rurais do município.