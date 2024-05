Prefeito Toninho Bellini faz cessão de terreno para nova sede e veículo para o Corpo de Bombeiros

Na manhã desta terça-feira, 7, o prefeito Toninho Bellini reuniu-se com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar para discutir alguns assuntos relacionados à corporação e especialmente para formalizar a cessão de um terreno para a construção da nova sede em Itapira e também a cessão da viatura destinada pelo Governo do Estado de São Paulo ao município.

Estiveram presentes o Comandante do 7° Grupamento de Bombeiros de Campinas, Tenente Coronel PM Kleber Moura, o Subcomandante Major PM Fabio Pedron, Sargento PM Dicara, a Comandante do 1° Pelotão de Bombeiros de Mogi Guaçu, 1° Tenente PM Laís Marcatti Tofanello, e o Comandante da Estação de Bombeiros de Itapira, 2° Sargento PM Fernando Costa.

O terreno, cuja cessão já havia sido formalizada pela Lei n° 6.276, de 17 de julho de 2023 (https://itapira.sp.gov.br/legislacao/h20230724155404.pdf), está localizado na Avenida Paulo Lacerda Quartim Barbosa e tem área total de 1.074 m². No local, será construída a nova sede do Corpo de Bombeiros de Itapira, cujo projeto arquitetônico já está sendo elaborado junto à Secretaria de Planejamento e Obras e o financiamento deverá ocorrer pelo Governo do Estado de São Paulo.

“Esse é o documento que formaliza a cessão do espaço para que, agora, possamos dar andamento aos trâmites de finalização do projeto, orçamento e depois o início das obras. Também faremos a gestão junto ao Governo do Estado para a viabilização dos recursos”, disse o prefeito Toninho Bellini. Em julho de 2023, durante a inauguração da Estação de Bombeiros de Itapira, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo Guilherme Derrite confirmou a viabilização dos recursos financeiros para essa finalidade. “Fica aqui o meu compromisso de construir uma nova sede com recursos próprios da Secretaria de Segurança Pública do Estado para a cidade de Itapira”, disse ele durante cerimônia à época.

Além do terreno, o prefeito Toninho Bellini também assinou o termo de cessão de uso da viatura que havia sido encaminhada ao município pelo Governo do Estado. Ela passará por um processo de adequação da identidade visual. passará a compor a frota do Corpo de Bombeiros, e já será colocada para uso nos atendimentos operacionais nessa época de estiagem.

Bombeiros Públicos Voluntários

Durante a reunião, Tenente Coronel PM Kleber Moura comentou que até o momento apenas duas pessoas que faziam parte do 1° GBVI (Grupamento de Bombeiros Voluntários de Itapira) deram início ao processo para se tornarem Bombeiros Públicos Voluntários credenciados e, assim, atuarem junto com o Corpo de Bombeiros nas ocorrências. Conforme explicou, em uma primeira etapa eles apresentam uma série de documentos que são enviados ao Governo do Estado para avaliação. Depois, passam por um curso de 40 horas e, enfim, por um teste final com prova teórica e prática. “Após aprovados em todas as etapas, eles atuam ao nosso lado, inclusive dentro dessa viatura que está sendo cedida”, enfatizou Moura.

O Tenente Coronel falou ainda sobre as experiências positivas com os bombeiros públicos voluntários que se formaram recentemente em cidades da região, sendo sete em Santo Antônio de Posse e cinco Holambra. “O voluntariado é um serviço muito bom e todos eles são muito bem vindos, mas precisam ser cumpridos os requisitos legais. Em Santo Antônio da Posse, fizemos a formatura dos voluntários junto com a inauguração da Base Comunitária de Bombeiros e eles já atuaram em ocorrências”, contou.

Os itapirenses que desejam se tornar Bombeiros Públicos Voluntários podem procurar a Estação do Corpo de Bombeiros de Itapira para mais informações sobre a documentação a ser entregue e todos os trâmites que são necessários. Além dos dois que já iniciaram o processo, a corporação aguarda manifestação de outros interessados para formar a primeira turma.

Medalha do Centenário

Ainda durante a reunião, o Prefeito Toninho Bellini foi informado de sua indicação para receber a Medalha “Centenário do Sétimo Grupamento de Bombeiros”, cuja deliberação ocorreu através de uma Comissão Especial. A Comenda destaca personalidades civis e militares que, pelos seus atos relevantes e empreendedores, enaltecem a Polícia Militar do Estado de São Paulo e em especial o Corpo de Bombeiros.

“Será uma verdadeira honra receber essa homenagem. Desde o início desse meu mandato vínhamos trabalhando em parceria com o Corpo de Bombeiros até que chegou o momento de receber uma Estação em nossa cidade, o que é motivo de muito orgulho. E continuaremos com essa atuação conjunta, sempre em busca do melhor para nossa população”, agradeceu.

A cerimônia de entrega e de comemoração dos 124 anos do 7° Grupamento de Bombeiros de Campinas ocorrerá no próximo dia 21 de maio às 10h00, em Campinas.